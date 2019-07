Eesti uudised NÕMMELT ÜLEMISTESSE: patsiendid jäid perearsti kolimise tõttu hätta Kristiina Tilk , täna, 20:15 Jaga: M

GALERII

Kolm Nõmme tervisekeskuse perearsti kolisid vastuvõttudega Ülemistesse. Kel pole mahti nii kaugele arsti juurde sõita, on sunnitud leidma uue tohtri. Foto: Julia Vakina

„Arstiabi otsivad enamasti ikka tõbised vanainimesed, mitte rõõmsalt ringi kepsutavad noorukid. Kuidas peab haige vanur saama aga Nõmmelt Ülemistesse? See on ikka väga inetu, et mitte keegi isegi ei teavitanud perearsti kolimisest,“ on tervisehäda tõttu iga kuu vereanalüüse andma kohustatud naine nördinud. Nüüd sunnitakse teda ennast uut arsti otsima.