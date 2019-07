Juhtkiri | Liiga palju tüli perearsti kolimisest 

Ent kahtlemata on nii suure hulga inimeste peale omajagu väikelaste vanemaid, eakaid, kroonilisi haigeid jne, kelle jaoks saavad regulaarsed visiidid harjumuspärase arsti juurde olema kõva logistiline pähkel.

Näiteks oli Õhtulehega vestelnud liikumisraskustega Ksenia sisuliselt üleöö pandud fakti ette, et edaspidi lähevad taksosõidud arsti juurde poole kallimaks. Õnneks leidis Ksenia küll uue perearsti, kes tegutseb kodule piisavalt lähedal, ent kuni uue nn nullnimistu avamine, kuhu saaks korraga liikuda palju suurem hulk inimesi, pole veel otsustatud, tuleb teistelgi temasugustel otsida kodukandist arst, kelle nimistus oleks veel ruumi (ja mis pole vähem oluline – kellega patsiendil tekiks usalduslik kontakt).

Et perearstid pole oma kolimisest kohustatud kedagi individuaalselt teavitama (ja iseasi, kui paljud taipavad sellist infot otsida perearstikeskuse veebilehelt või infostendilt), võib olla tulemas ebameeldivaid üllatusi, kus ootamatult haigestunu peab ette võtma tülika sõidu linna teise otsa või üritama kiirelt endale uue arsti leida. Nii tekib kergesti tunne, et inimene on oma murega üksi jäetud.