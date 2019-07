Ene Pajula | Olgem eurooplased, aga jäägem eestlasteks, arvab mammi 

See viimane väide ajab mammi kuklakarvad turri. Eks see võib tuleneda tema sovetitaustast, sest natsionalism oli siis teadagi midagi sellist, millega vehkides võis inimese Nõukogude Liidus lahti lasta või kinni panna, halvematel aegadel isegi maha lasta.

Nõukogude võim kartis natsionalismi nagu vanakurat välku, sest see oli üks väga suur takistus nende teel kujundada kõigist allutatud rahvastest üks mälu ja juurteta kuulekas mass, töö- või sõjalise jõu ressurss, kes ei esitanud küsimusi ja lasi ennast vastu vaidlemata paisata kuhu iganes risti ja põiki Vilsandist Vladivostokini või ka Kuubale, Afganistani, Aafrikasse, kuhu iganes oli parajasti vaja eksportida töörahva õnnelikku elu (loe: kus oli vaja oma huvisid kaitsta). Ja muidugi on sõna „nats“ tuletatud sõnast „natsionalist“ ning kes siis ikka tahaks endale nii väga natsi silti külge saada.

Kuidas olla nagu juudid või iirlased?

Samas ei näe mammi midagi halba rahvusluses. Mõelda vaid, kui mage oleks maailm, kui kõik oleksid täpselt ühesugused! Me ju kaitseme või vähemalt püüame kaitsta taimede ja loomade liigirikkust. Kui mõni neist hakkab kaduma, siis võtame ta kaitse alla ja üritame uuesti elule aidata, nagu näiteks Eestis tehakse Euroopa naaritsaga. Miks ei peaks me siis seisma inimeste liigirikkuse eest?

Mammi imetleb juute, kes näivad tõesti olevat üks jumala äravalitud rahvus. Kuidas muidu oleks võimalik, et kuigi juba kaks tuhat aastat tagasi oma asualalt välja aetud, on nad ikka veel olemas. Mitte lihtsalt olemas, vaid nad on suutnud jätta märgatava jälje maailmakultuuri: on see siis teadus, kirjandus, muusika, kunst, teater või film ja muidugi äri. Nende käpajäljed on nähtavad ka Eesti kultuuris, Eri Klas või Eino Baskin näiteks. Ja kui veel mõelda, kuidas neid on nende aastatuhandete jooksul vaenatud, et mitte öelda hävitatud, siis… Ei tea küll, miks? Sest nad on olnud paduandekad kõiges, mida nad vähegi on ette võtnud, aga kes siis sallib kedagi, kes on võimekam kui tema?

Mammi imetleb ka iirlasi, kes alustasid oma väljarännet küll märksa hiljem, sada või sada viiskümmend aastat tagasi, aga on seevastu oma arvu plahvatuslikult kasvatanud. Kui Iiri vabariigis elab iirlasi viie miljoni ringis, siis maailmas pole neid keegi suutnud kokku lugeda, väidetavalt on neid 70–100 miljonit. Kuidas nad küll üksteist ära tunnevad? Oma keelt ei räägi nad enam ammugi.

Kord küsis mammi ühelt sinisilmselt ja heledapäiselt iirlaselt, et kus on tema rohelised silmad ja punane pea. Ja iirlane vastas, et kuna Iirimaa on kunagi langenud viikingite vallutuste alla, siis äkki pärineb ta viikingitest. Millest mammi järeldas, et nad võivad siis sugulasedki olla. Sest kas ei käinud eestlasedki, eriti just saarlased, viikingiteks – see oli küll ajaloos see ainus kord, kus me ise kedagi vallutama kippusime. Ja mammis on pealegi tubli annus saarlase verd. Kui juute ühendab judaism, mis on midagi neile ainuomast, siis katoliiklus nüüd küll kedagi väga eripäraseks ei tee, liiati et enam nad ju oma usu eest surma ka ei läheks. Nii et kuidas nad siis üksteist ära tunnevad?