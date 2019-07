Ireene Viktor: ei saa mitte vegan olla ehk Jutuajamised pikaajaliste veganitega 

Joannal jagub kriitikat ka sotsiaalmeedias toimuva suhtes: “Üsna keeruline on hakkamasaamine halvustava suhtumisega veganitesse, sealhulgas trollidega tegelemine Facebooki vegangruppides. Näiteks need, kes päevast päeva peavad vajalikuks küsida, et miks veganid matkivad lihatooteid, miks veganid ei toitu piisavalt tervislikult, miks veganid kõiki oma toitusid ise ei valmista, miks veganid pea peal ei kõnni …”. Kuid ta lisab, et veelgi raskem on teadmine ja võimetus seda takistada, et loomi igal sekundil piinatakse ja tapetakse: “Valus on ka inimeste suhtumine sellesse, et nii ongi okei ja loomad peavadki surema, eriti kui tegu on lähedaste inimestega.”

Kuigi Helena lähedased on veganluse suhtes toetavad, tunneb ta, et läheb mõnes mõttes oma veendumustega pidevalt vastuollu, sest ei kritiseeri üldiselt lähedaste tema silmis äärmiselt ebaeetilisi valikuid: "Skisofreeniline olukord, kus inimesed, kellest hoolid, rahastavad vastuvõetamatuid koledusi, kuigi samas justkui mõistavad selle problemaatilisust, tekitab suurt pinget. Ainuke viis toime tulla on oma mõtlemine selle koha pealt välja lülitada ja mitte pidevalt teadvustada, mida nad tegelikult teevad. See oleks aga justkui ohvrite reetmine."

Vegan ei tohi olla haige … ?

Kuigi loomaõiguslus on veganluse tuum, jõuab avalikkuse ette see pigem just tervise ja toitumise kaudu ning sedagi tihti läbi negatiivse kajastuse näiteks selleks, et inimesi vegantoitumise väidetavate ohtude eest hoiatada või kui uudisekünnise ületab lugu mõnest terviseprobleemiga (eks)veganist.

BMX-trikirattur ja üheksa aastat vegan olnud William (26) purustab vegantoitumisega seotud müüte: “Mu spordialaga kaasneb palju vigastusi, kuid ma pole tähele pannud, et mu “nõrga ja väeti taimetoitlase” keha kuidagi teiste omadest kehvem oleks. Pigem on naljakal kombel asi vastupidi – mu keha tundub järjest paremini lööke vastu võtvat, energiat kipub ka olema rohkem kui teistel, sest ma jälgin natuke rohkem kui keskmine inimene, et mida võiks enda kehasse toppida ja mida mitte.”

William Foto: Ethél Eliis Krünberg

Vastukaaluks veganluse ja eriti vegantoitumisega seotud müütidele ja eelarvamustele jagabki veganite kogukond ise agaralt näiteid, uudiseid ja uuringuid, mis kinnitavad vegantoitumise tervislikkust ning võimet ennetada läänemaailmas levinud kroonilisi haigusi nagu südame- ja veresoonkonnahaigused, II grupi diabeet ja teatud vähiliigid.