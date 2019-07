Eriprokurör Robert Mueller ülekuulamisel: mina pole Trumpi süüst vabastanud 

Kui aga esimene küsimuste voor jõudis süüdistusteni, et president Donald Trump üritas õigusemõistmist takistada, valis Mueller oma sõnu hoolega. Ta vastas jaatavalt täpsustavale küsimusele, et tema pole Trumpi süüst vabastanud ning kinnitas seda, et tema uurimine sellise järelduseni ei jõudnud. Pikkade pausidega ütles Mueller välja: „Presidenti ei... ei ole süüdistustest õigeks mõistetud.“