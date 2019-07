Rail Balticu kohtuvaidlus kaevati edasi riigikohtusse 

Humala kinnitusel on olemasoleva Tallinn-Pärnu raudtee kasutamise põhjaliku analüüsimise asemel see trass eksitava informatsiooni alusel ebareaalseks kuulutatud. Samuti on kohus eksinud mitmetes faktides. Näiteks oli kohus väitnud, et olemasoleva trassi koridoris kulgeva 12A trassi välistuse üheks põhjuseks oli suures osas asjaolu, et trass kulges läbiasustusaladele ja kohalikud omavalitsused olid sellele väga vastu. Humala sõnul oli olukord vatsupidine ja märkis, et Harjumaa ja Pärnumaa kohalikud omavalitsused koostasid suisa ühised kirjad, milles soovitasid eelistada olemasolevat trassikoridori. Humala sõnul oli asulat läbiva trassiga probleem Kohilas, kus oli vaja kaaluda erilahendusi ent need jäeti analüüsimata.



Teiseks tõi Humal välja selle kohtu väite, et hoonestuse lammutusvajaduse üldsõnalisus ei kinnita iseenesest veel selle ebapiisavat analüüsimist.