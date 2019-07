Eesti uudised Sadakond laste mürgistust aastas: väikelapsed panevad suhu kõike, mis näppu puutub Asso Ladva , täna, 19:50 Jaga: M

HUULETUBAKA PÄRAST POLE LASTELE VEEL KIIRABI KUTSUTUD. Samas kinnitavad kiirabitöötajad, et huuletubakas ei ole mingi ohutu kraam.

„Paar korda on kiirabil külas käinud lasteaiarühmad, siis olen alati küsinud, et kes lastest teab, kus on kodus ravimid. Nende nimed, kes käe tõstavad, olen lasknud kasvatajatel üles kirjutada ja käskinud nende vanematega rääkida – lasteaialaps ei pea teadma, kus on kodus ravimid,“ kirjeldab Tartu kiirabi koolitusjuht Andras Laugamets üht võimalikku ennetustegevust, mis on peamine laste mürgistuste ära hoidmisel.