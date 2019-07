TAPATALGUD: Austraalia valitsuse otsusel hävitatakse kaks miljonit kassi 

Keskkonnateadlaste hinnangul püüavad kassid Austraalias aastas 377 miljonit lindu. See teeb üle ühe miljoni linnu päevas, vahendab teadusajakiri Biological Conservation 2017. aastal avalikustatud uurimust. Neist 377 miljonist langeb ligi 300 miljonit just metsikute kasside arvele.

"Metsikud kassid on oht nr. 1. Ja nad on kõikjal. Kui me nende arvukust ei kontrolli, siis kaovad Austraalias kõik väiksed ja keskmise suurusega imetajad," rõhutab riikliku töögrupi juht Andrew Cox.