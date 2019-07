KOHTUVÕIT: Aidu tuulepargi arendaja saab taas oma tuulikutele ligi 

Andres Sõnajala sõnul on märkimisväärne, et kaebus viibimiskeelu asjus läks kohtusse teele alles eile hilisõhtul ning vähem kui poole tööpäevaga on kohus juba esimese seisukoha võtnud. “Kuigi viibimiskeeld hakkas kehtima juba aprillis, siis esimese sammuna ei pöördunud me kohtusse, vaid esitasime vaide otse PPA-le, lootes vältida pikalevenivat kohtuvaidlust. Kui nüüd suvel tuli PPA-lt äraütlev vastus, siis läkski kaebus alles teele eile,” selgitas Sõnajalg, miks viibimiskeelu tühistamine kevadest saadik veninud on.