Purjuspäi öövalvesse ilmunud hooldaja vallandati 

Õhtulehe andmetel on hooldaja näol tegemist inimesega, kes eelistabki nimelt öövalveid ning on pole varemgi töö ajal pitsi sülitanud.

Aarike hooldekodu Tartumaal. Foto: Aldo Luud

„Tekib küsimus, kas sellise hooldajaga on hoolealused hoitud, kaitstud, saavad õigeid ravimeid?“ küsivad kohalikud.

Politsei kinnitab, et väljakutse nad Aarike hooldekodusse said, kuid kui suur joove hooldajal oli, nad ei avalda. Juhtunust on teavitatud nii hooldekodu juhatajat kui kohalikku omavalitsust, kel tuleb antud probleemi lahendamisega edasi tegeleda.