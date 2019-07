UKRAINA PARLAMENDIVALIMISED: Zelenskõi võitis ja Putin kaotas  

See aga tähendab, et Moskva valimisprojekt ei läinud läbi. Polnud ju raske näha, kuidas Kreml toetas igati enda huve esindavat erakonda Opositsiooniplatvorm - Elu Nimel, mis lõpuks kogus vaid 1,7 miljonit häält ehk 13% kõigist.

Selle erakonna juhid Juri Boiko ja Viktor Medvedtšuk , kelle tütre ristiisa on Putin, käisid korduvalt Venemaal kohtumas nii Putini kui peaminister Medvedeviga, kusjuures pea alati oli kohal kas Gazpromi juht Miller või energeetikaminister Novak. Ja alati käis jutt sellest, et Venemaa on nõus Ukrainale müüdava gaasi hinda alandama 25%. See oli jutt nii ukrainlastele kui Euroopa suurriikide juhtidele, sest viimased on Nord Stream 2 valmimise (mis kohe-kohe saab teoks) sidunud lubadusega, et Venemaa jätkab gaasi tarnimist Ukrainale ja läbi Ukraina.

Tasub mäletada, et samasugust prääniku pakkumist kasutas Kreml ka Moldova suhtes. Novembris 2016 õnnestus nii võimule tuua president Igor Dodon, kelle partei võitis 24. veebruaril 2019 ka parlamendivalimised (2014. aastal 328 000, nüüd 441 000 häält). Kolm nädalat enne valimisi teatas Putini Dodoni kõrval seistes, et Moldova puuviljad ja vein saavad madalad tolli pooleks aastas ja Venemaal töötavad moldaavlased soodsa piiriületuse, et valimistel osaleda. Tagatipuks lubas Putin igale Moldova maakonnale kingituseks KAMAZi ja ei saa öelda, et need lubadused ei töötanud. Tulemuseks oli see, et Moldovas suudeti uus valitsus paika panna alles USA, Venemaa ja Euroopa Liidu ühisotsusega. Paraku nii, et see on ikkagi Moskva poole kaldu.

Ukraina teatavasti ei lubanud nii presidendi- kui ka parlamendivalimistele vaatlejaid Venemaalt ja seal ei avatud ka valimisjaoskondi.