Keskkonnaagentuur on vastu jahimeeste soovile lasta tänavu Eestis 126 karu 

ERRi uudisportaal kajastas keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialisti Rauno Veeroja sõnu, et ei ole võimalik täpselt öelda, kui palju on Eesti metsades karusid, kuid eelmisel aastal läks tema andmetel talvituma umbes 750 karu. Jahimeeste seltsi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe sõnul on karusid Eesti metsades rohkem ja nende internetikeskkond JAHIS näitab, et karusid on üle 1400.