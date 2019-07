VAATA ENNE JA PÄRAST PILTE | Katrin Väli stuudio klient: teisiti poleks ma nii ruttu sellist vormi saavutanud kui EMSi ja rullmassaažiga! 

Kuigi rullmassaaži ja EMSi võib teha samal päeval, eelistab Aidi sättida need erinevatele aegadele. „Kui täna käisin EMS-is, siis homme lähen rullmassaaži. Mulle tundub, et minu jaoks on niimoodi efektiivsem,“ toob ta välja. Kui EMS treenib peaasjalikult lihaseid, siis rullmassaaž on Aidil vähendanud kintsude ümbermõõtu ja sangu tagasi tõmmanud. „Tselluliidi vastu on see ka superhea,“ lisab ta.

Järjepidevus toob ka tulemusi

Aidi kiidab ka treenerite Venno ja Katrini personaalset lähenemist.

„Nad on superägedad inimesed, juba nende pärast tahad seal käia! Ma tunnen, et mind oodatakse, minuga tahetakse tegeleda ja mõeldakse kaasa,“ räägib Aidi ja lisab: „Kui Venno kaalub ja mõõdab mind, on ta tõeliselt rõõmus minu tubliduse üle. Tunnen, et ei saa teda alt vedada, pean pingutama.“

Esimesi reaalseid tulemusi märkas Aidi umbes kuu jooksul. „Nähes, et mõõdud olid vähenenud ja kaal langenud, tekkis tahtmine edasi teha. Riided sobisid mulle nagu valatult ja tundsin ennast hästi,“ tõdeb Aidi. Kui tavaliselt võib kaalu kaotades nahk lodevaks jääda, siis EMSi ja rullmassaažiga see nii pole. „Ma julgen vabalt rannas bikiinides käia!“ on naine rahul.

Selle kõige juures peab Aidi oluliseks mainida, et ei loobunud kauni väljanägemise nimel mitte millestki. „Olen kohvikus manager, söön iga päev saia ja kooki – nii et dieeti ma ei pea. Samas pole pärast EMSiga tegelema hakkamist enam erilisi isusid. Sellist mõtet ei tule pähe, et läheks ja sööks suure pitsa ära,“ sõnab ta.