„SA HAISED!“ Kuula, kuidas hooldaja riidleb appihüüdva vanuriga 

Kanepi Kodu tegutseb erasektorisse kuuluva Lõuna-Eesti Hooldekeskuse ASi all. Juhatuse liige Ülo Tulik vastab, et kui inimene mingitel põhjustel keeldub pessu minemast, on ainuke tee teda motiveerida. Selleks on tema sõnul hooldajatel nii õigus kui ka kohustus.