Seisukoht | Spordigurmaani naudinguaeg 

Kergejõustikus suureneb täiskasvanute MM-koondis peaaegu iga nädalaga, kuigi normid on ülitugevad. Pühapäeval liitus tiimiga 36aastane kuulitõukaja Kristo Galeta, kes parandas isiklikku rekordit koguni 52 sentimeetriga, lennutades seitsmekilose raudmuna 20 meetri ja 76 sentimeetri kaugusele.

Varem öeldi naljaga pooleks: kergejõustikukoondisel on lõvi pea, aga hiire saba. Nüüd on tase muutunud ühtlasemaks ja rõõmu valmistab tõsiasi, et tagalas koguvad rammu uued tähed. Vingeima arenguhüppe sooritas kümnevõistleja Johannes Erm, kes võitis alla 23aastaste EMil hõbemedali ja tõusis täiskasvanute maailma edetabelis viiendaks. Septembri lõpus Dohas algavast MMist otsustas USAs tudeeriv Erm küll loobuda, sest hooaeg veniks liiga pikaks ja ohustaks andeka sportlase tervist, ent seda suurema huviga ootame 2020. aasta Tokyo olümpiat, kus ta ihkab sekkuda medalilahingusse.