Katrin Bats | Mida teha, et meil poleks nii palju ülekaalulisi lapsi? 

2018. aastal avaldas oma uuringu laste ülekaalulise kohta ka maailma terviseorganisatsioon (WHO) – andmeid koguti aastail 2015–2017 vanuserühmas 6–9. Ka selles tabelis pole meil millegagi kiidelda. Nimelt on ülekaalulised 40% poistest ning iga kolmas tüdruk, rasvunud aga 11% poistest ja 8% tüdrukutest. Kokku on selliseid lapsi Eestis 6–9aastaste seas 29%. 34 uuritud riigi hulgas asume ülekaaluliste laste arvu poolest 18. kohal. Võib ju arvata, et pole hullu midagi – oleme ju täitsa keskel! Aga võib-olla järgmise uuringu ajal oleme juba tabeli viimases otsas?

Meie klassides istuvatest esimese kooliastme õpilastest on praegu ligi kolmandik ülekaalulised ning riik peab arvestama sellega, et osa neist vajab tõenäoliselt suureks kasvades oma kehakaalu tõttu arstiabi. Reaalsus ja perspektiiv, mis kõlab päris karmilt, kuid see tuleb välja öelda. Kõigepealt aga peaksid oma järeltulijatele appi tulema nende vanemad.

Ka laps sööb stressist

Küll oleks kerge, kui kellelgi oleks välja pakkuda hästitöötavaid ja lihtsaid lahendusi või neid saaks koguni poest soodsa hinna eest osta. Viimane näide ei ole tegelikult läbinisti kunstiline, sest suuresti tuleb just sealt ka nende laste toit, keda märgitakse varem mainitud uuringus terminiga „iga neljas“. Nad söövad seda, mida vanemad neile pakuvad. Ja alati ei pea pakkuma liiga palju.

Väike kõrvalepõige – nii nagu täiskasvanud, söövad ka paljud lapsed stressist. Lapsevanemal ei tohiks alati olla esimene mõte see, et ah, kasvav laps tahabki palju süüa. Tegelikult aga võivad tal olla probleemid sõprade, õpetajate või sotsiaalse hakkamasaamisega laiemalt. Ja võib-olla on hoopis vanema endaga läbisaamine kehv. On ju teada, et ka söömine tekitab sõltuvust ning annab lohutust – seda eriti suhkru- ja rasvarohked toidud. See, et suhkur on sõltuvuse tekitaja, ei tohiks enam kellelegi uudis olla. Kui laps on hakanud liiga palju sööma ja kaldub ülekaalulisusele, tasub temaga esmalt rääkida. Võib-olla on probleem lahendatav tegelikult sõnade, mitte söögiga.

Tulles tagasi tervislikkuse juurde, siis on algus tähtis. Siinkohal ei saa jätta tõmbamata paralleeli kommete kujunemisega. Laps, keda on õpetatud sööma noa ja kahvliga, kasutab neid suure tõenäosusega ka edaspidi. Miks ei peaks siis tervislike eluviiside ja mitmekesise toitumise harjumus külge jääma? Iseasi, kas lapsevanemad talle just eeskujuks on. Tõsi, lihtsal inimesel ongi üsna keeruline pea 15 000 tootega poe sortimendis orienteeruda. Tekib küsimus, miks te siis üldse müüte toiduaineid, mis nii kahjulikud on? Kaupmees reeglina müüb ikka seda, mida ostetakse. Uskuge mind, seda kõike ostetaksegi, mida te riiulil näete. Lühidalt, meie rahva toidulaud on täpselt selline, mida me seal silmame. Muu hulgas ka palju toidukraami, mis aitab kaasa sellele, et iga neljas laps rasvub.

Vajame paremat toidukultuuri