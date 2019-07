Valitsus hakkab arutama ERMi endise näitusemaja saatust  

„Teadupärast on meil mitmeid kinnisvara puudutavaid teemasid, mis vajavad valitsuses arutelu ja põhimõttelisi otsuseid. Üheks on kindlasti ERMi maja, kuid on ka teisi, näiteks Liberty mõisakompleks või Rüütelkonna hoone Toompeal,“ ütles ta. „Täpset kuupäeva pole võimalik veel öelda, kuid pilt peaks selles osas selguma sügiseks. Siis saab täpsemalt öelda, milliste objektidega, millal ja kuidas edasi liigume.“ Ministri sõnul on ERMi hoone omandamiseks huvi näidanud nii Tartu linn kui ka korporatsioon Sakala. „Mulle teadaolevalt on hoone omandamiseks huvi avaldanud kaks soovijat. Tartu linnale on võimalik hoone võõrandada otsustuskorras, teiste taotlejate osas on tõenäoline avalik konkurss,“ selgitas minister, et kinnisvara puhul on tihti teemaks, kas riigile on mingi vara perspektiivne ja vajalik või on mõistlikum teha midagi muud, näiteks anda kohalikule omavalitsusele või võõrandada. „Aga eks detailides saab rääkida siis, kui need arutelud on toimunud.“