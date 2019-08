ÕL VIDEO | BALTI KETT 30 | Hirvo Surva: olen õnnelik inimene, sest olen ära näinud ülemineku kinnisest režiimist uue vabariigini 

„Sel ajal oli see pigem tõesti tunne, et nii palju inimesi Tallinnast Vilniuseni olid omavahel ühendatud ning kui suur oli tegelikult inimeste tahe vabaks, normaalsusesse ja raudsest eesriidest lõpuks lahti saada. Kuigi me tegelikult ei teadnud, mis see normaalsus on, sest meile polnud seda kunagi õpetatud,“ naerab koorijuht Hirvo Surva.