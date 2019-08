ÕL VIDEO | BALTI KETT 30 | Ivari Padar: sõitsime sõbraga külgkorviga mootorrattaga Lätti, ühel seljas Vene ja teisel Saksa vorm 

"Eripära oli see, et kui suur jagu inimesi tuli kohale kas organiseeritud bussidega või astusid kodukohas lihtsalt majast välja tänavale, siis meie tulime kohale külgkorviga mootorrattaga. Minul ja mu sõbral olid seljas vormiriided, ühel Vene ja teisel Saksa vorm," meenutab Ivari Padar.

Padar räägib, et Molotovi-Ribbentropi pakti lisaprotokolli avalikustamise üle käisid vilkad arutelud ja selle algus tuli Eestist, kus tuli kokku pakti avalikustamise Eesti grupp. "Kõik avaldamise vaidlused jõudsid edasi ka Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressini, kus lõpuks Nõugkogude Liit tunnistas, et Molotovi-Ribbendropi paktil oli salaprotokoll ja sellega jagati ära puud ja maad fašistliku Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel."

"Selle meenutamiseks, et Nõukogude Liit ja fašistlik Saksamaa on ühe tagumiku kaks kannikat, tulime me välja nende vormidega," meenutab mees. Padar jõudis sõbraga Lätti välja, mille piiril ei tahtnud napsused mehed neid tsikliga läbi lasta, kuid lõpuks kõik laabus.