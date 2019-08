ÕL VIDEO | BALTI KETT 30 | Ivi Eenmaa: Pariisis polnud telekanalit, kust ei tulnud infot Balti keti kohta 

"Minu jaoks kujunes 23. august 1989 hoopis teistsuguseks kui enamikele eestlastele. Nimelt toimub augustis alati ülemaailmne raamatukoguhoidjate kongress ning tol aastal toimus see Pariisis," räägib Ivi Eenmaa, et teadis, et ei saa Balti ketis osaleda.

Küll aga oli ta varasemalt rääkinud ajaloolase Küllo Arjakasega, kes oli samuti Pariisis ning teadis, et tol päeval tomub seal suur MRP vastane aktsioon. "Otsustasime, et osaleme sellel kindlasti. Leppisime juba Tallinnas kokku, et kohtume Triumfikaare all. Arvasime, et ju see kuskil seal toimub, aga võta näpust – saime Triumfikaare all kokku, aga teatavasti on seal kõik suur ja lai. Tema seisis ühel pool kuuerealist teed ja mina teisel pool. Tundsin Küllo ära selle järgi, et tal oli suur sinimustvalge lipp, millega ta mulle lehvitas."