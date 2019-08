ÕL VIDEO | BALTI KETT 30 | Raivo E. Tamm: minu kõrval kesvamärjukest tarvitanud härrad kuulsid, et märgusõna on „vabandust“ 

"Ootamine oli kestnud juba üsna kaua ja minu kõrval olid härrad, kes olid ilmselt tulnud bussiga ja tarvitasid natukene kesvamärjukest. Nemad kuulsid, et sõna on "vabandust". Siis oli muidugi nalja palju, et me palume vabandust. Õige sõna oli muidugi "vabadus" ja see ka tuli," räägib Raivo E. Tamm.