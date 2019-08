ÕL VIDEO | BALTI KETT 30 | Ivo Linna: ameeriklaste ja kaua Eestist eemal olnud inimeste jaoks oli see midagi pöörast 

Ivo Linna räägib, et ei viibinud Balti keti ajal Eestis, vaid oli ansambliga Rock Hotel Ameerikas kontserttuuril. "Olime seal seetõttu, et vennad Heikki ja Hendrik Leesment – väga kõvad Eesti asja ajajad kohapeal – juhtusid meid 1988. aastal mitmel puhul kuulama. Kuna 1989. aastal toimusid Los Angeleses Lääneranniku Eesti Päevad, kutsusid nad meid sinna esinema."

"Tavaliste ameeriklaste ja ka kodumaast väga kaugel ja kaua eemal olnud eestlaste jaoks oli see midagi täiesti pöörast – kuidas kolme riigi inimesed võtavad kätest kinni ja moodustavad Balti keti. Nii et tegelikult oli see natukene sensatsiooniline ka seal maal," ütleb Ivo.