ÕL VIDEO | BALTI KETT 30 | Tarmo „Kojamees“ Kruusimäe: meie aktsiooniga ei ühinenud, läksime hoopis sõpradega linna peale 

"Loomulikult võiksin ajalugu ilustada ja rääkida üllaid lugusid sellest, kuidas asi tegelikult ei olnud. Asi oli lihtne – läksime sõpradega Pika Hermanni juurde ja mina olin sel ajal radikaal ning nägin, et vanad kommunistid hoidsid kätest kinni ja vaatasin, et see asi on läinud täpselt sinna. Läksime kuskile linna peale ja me ei ühinenud selle aktsiooniga," meenutab Tarmo Kruusimäe.