ÕL VIDEO | BALTI KETT 30 | Hagi Šein: võib vaid ette kujutada, kui keeruline oli seda korraldada. Aga kõik me tahtsime vabaks saada 

Hagi Šein ütleb, et Balti kett oli tõenäolisemalt üks suurimaid ja tähelepanuväärsemaid üritusi Eesti vabaks saamise ajaloos. "Idee teostati suhteliselt lühikese aja jooksul. See on täielik ime, kuidas kolme riigi inimesed ligi 675 kilomeetril käest kinni võtma saadi."