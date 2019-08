ÕL VIDEO | BALTI KETT 30 | Mart Sander: tänu meile oli Balti keti rakuke olemas ka Helsingis 

Mees tunnistab, et neid vaadati imelikult ja ega nemadki täpselt teadnud, mis see Balti kett on. "Mulle tundus, et see kett on sümboolne - et igas pealinnas inimesed võtavad kätest kinni ja ongi kett. Et sellest kujuneb reaalne katkematu ahel läbi mitme riigi - tol hetkel ma seda üldse endale ei teadvustanud."