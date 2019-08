ÕL VIDEO | BALTI KETT 30 | Aivar Riisalu: kui päev kohale jõudis, polnud küsimustki, kas osaleda või mitte 

Aivar Riisalu ütleb, et aastaks 1989 oli kõik juba selge. "Selge oli see, et Eesti taasiseseisvumine on protsess, mida enam väärata ei õnnestu. Rahumeelsed meeleavaldused, erinevad laulva revolutsiooni üritused ja rahvakogunemised olid selgelt näidanud, et kehtival korral pole meie vastu enam midagi tarka ette võtta. Kui ta ei taha hakata kasutama suuri repressioone, pidi ta aktsepteerima rahva tahet."