Eesti uudised Lihamüüja: ülbed laadakontrollid segavad müüki ja kiusavad liialt palju! Marvel Riik , täna, 14:08 Jaga: M

GALERII

LUUBI ALL: Veterinaar- ja toiduamet kontrollib tänavu eriti usinalt, et laadatoite säilitataks õigesti. Foto on illustratiivne, pildil olevad Pärnu Grillfesti viibijad pole artikliga seotud. Foto: Robin Roots

Lihamüüjal ajasid kopsu üle maksa veterinaar- ja toiduameti kontrollid. „Nad seisavad, jalad harkis, leti ees ning ütlevad klientide kuuldes, et temperatuur pole õige jne,“ pahandas mees, kes teinekord maksab laadakoha eest 500 eurot. Kontrollidega nalja ei ole – neil on õigus müümine kohe peatada. Õhtuleht uuris teisteltki laadamüüjatelt ja -korraldajatelt, kas kontrollid käituvad mõistlikult või lähevad üle piiri.