FOTO JA VIDEOD | Filmilik jälitamine ja püssipauk: politsei püüdis kinni Läti noored, kes Eestis korduvalt vargil käisid 

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass tänas kohalikke, kes on politseile jaganud infot nii vargustest kui muudest tähelepanekutest piirkonnas liikunud kahtlaste isikute ja sõidukite kohta. „Infokilde kokku pannes jõudsime samm-sammult vargusi toime pannud isikute tuvastamisele aina lähedale, analüüsisime nende tegutsemismustrit, selgitasime ajad ja kohad, kus on suurem võimalus neid teolt tabada ning see koostöö kohalike ja naaberriigi politseiga kandis nüüd ka vilja,“ oli politseijuht rahul.

Sass lisas, et kuigi varguses kahtlustatavad mehed on tabatud, ei tohi kohalikud siiski valvsust kaotada. „Mitmetel juhtudel olid tööriistad ja muud esemed lihtsasti kättesaadavad olgugi, et maakond elas teadmises, et vargad on järjepidevalt liikvel. Lukustatud uksed, väärtuslikumate tööriistade ja tehnika märgistamine ning võimalusel ka valveseadmete paigaldamine on vaid mõned võimalused oma vara kaitsmiseks,“ soovitas politseijuht.