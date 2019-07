Juhtkiri | Kes hooliks hooldekodu asukatest? 

Kuidas lähevad lahku lähedaste ootused selle teenuse kvaliteedile ja mida kogeb tavaline hooldekodu elanik, on juba vana teema. Konflikt on sinna mõnes mõttes sisse programmeeritud: oma lähedastele tahetakse ikka vaid parimat, ent järsk nõudluse kasv eakate hooldusteenuste järele on tinginud olukorra, kus järjekorrad hooldekodudesse on pikad ning hooldajate leidmine on üha teravam probleem – valikut eriti pole. Paraku pole meil mingit põhjust uskuda, et asi oleks lähedaste liigses nõudlikkuses, kui õiguskantslergi on järjepanu kirjeldanud õõvastavaid ja hoolealustele otseselt ohtlikke olukordi hooldekodudes Eesti eri paigus: varem oleme kirjutanud voodi külge seotud eakatest, kartserisse lukustatud dementsetest, ravimite sundsöötmisest, lamatistest jne. Ka Keila hooldekodu on ületanud uudisekünnise juhtumiga, kus töötajad väidetavalt vägivallatsesid joomingu käigus selle asutuse elanike kallal – samal aastal tõdes õiguskantsler, et kord on seal tõepoolest käest ära.