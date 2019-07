Martin Mölder | Kes on Roheliste valija? 

Roheliste ja rohemeelsete erakondade edu riikide lõikes oli Euroopa Parlamendi valimistel varieeruv. Saksamaal tegid Rohelised teise tulemuse ja said umbes veerandi Saksamaa 96 kohast. See oli Roheliste kõige suurem triumf. Üksikuid kohti võideti juurde ka teistes riikides, kuid samas näiteks Austrias ja Rootsis jäädi kohtadest hoopis ilma. Erinevalt Euroopa Parlamendi kahest suurimast parlamendigrupist, Sotsialistidest ja Euroopa Rahvaparteist, kes mõlemad kaotasid kohti, oldi seega võitjate poolel. Olulisim ümberjoondumine, mis nendel valimistel aga toimus, oli suurte ja vanade erakondade langus ning uute vasak- ja parempoolsete erakondade jätkuv esiletõus. Rohelised olid väike tükk sellest suuremast pildist.

Kuigi meie kahes naaberriigis, Lätis ja Leedus, õnnestus Roheliste Euroopa Parlamendi gruppi kuuluvatel erakondadel varvas ukse vahel hoida, jäid Eesti valimistel nad kaugele lati alla. Saadud häälte osakaalu (1,8 protsenti) arvestades oli nende saatus sarnaselt nukker nii riigikogu kui ka Euroopa Parlamendi valimistel. Ometi tundub, et eestlastele meeldib mõelda endast kui loodusrahvast, kellele peaks seega ka roheline poliitika pärikarva olema. Miks oli meie Roheliste tulemus nii kesine, kui mujal Euroopas on nende positsioon palju tugevam?

Roheliste valija leiab Kalamajast

Kuna Roheliste otseseid toetajaid on terves valijaskonnas niivõrd vähe, ei ole nende kohta võimalik klassikaliste erakondade reitinguid puudutavate arvamusküsitluste põhjal midagi öelda. Valimisse ei satu piisavalt inimesi, kes ütleksid, et nad Roheliste poolt hääletavad. Samas on palju enam selliseid inimesi, kes arvestatava tõenäosusega kaaluksid Roheliste poolt hääletamist. Käesoleva aasta alguses (vastavalt MTÜ Ühiskonnauuringute instituudi tellitud ja Turu-uuringute ASi läbi viidud küsitlusele) oli Eestis selliseid valijad, kellel oli tõenäosus Roheliste poolt hääletada 70 protsenti või enam, natuke rohkem kui kümnendik valijaskonnast. Kes nad on, mille poolest nad valijaskonnas eristuvad?

Kuigi väga väikesi soolisi, vanuselisi ja haridustaseme erinevusi on näha, ei ole siiski võimalik tõsikindlalt öelda, et see potentsiaalselt Roheliste poolt hääletamist kaaluv valijate grupp oma sotsiaal-demograafiliste omaduste poolest kuidagi selgelt eristuks. Samuti ei eristu nad ka üldideoloogilistel (vasak-parem ja liberaalne-konservatiivne) mõõtmetel. Roheliste võimalikke toetajaid leidus praktiliselt kõikide teiste erakondade toetajate, eriti aga sotside, Vabaerakonna, Eesti 200 ja Elurikkuse erakonna võimalike toetajate hulgas. Ning need valijad, kellele Rohelised paistsid üpriski selge valik, võisid väga suure tõenäosusega hääletada ka Sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna poolt. Tundub, nagu Rohelistel oma valijat ei olekski – oma üldiste omaduste poolest ei ole ta eristuv. Ta kaob teiste erakondade toetajate sekka ära.

Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel oli Roheliste toetus 1,8 protsenti ning selle erinevused ringkonniti ning ringkondade sees võivad anda meile aimu, kes oli see valija, kes lõpuks nende poolt hääletas. Millistest Eesti piirkondadest see toetus tuli? Riigikogu valimistel oli Roheliste tulemus märkimisväärselt kõrgem Tallinnas, eriti valimisringkonnas nr 1 (Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa). Selles ringkonnas kogusid nad ligi kaks korda enam hääli kui riigis tervikuna. Umbes kolm korda keskmisest kõrgem oli Roheliste toetus aga Kalamajas (valimisjaoskonnad 79, 80, 83 ja 84). Seal läks Rohelistel keskmisest paremini ka EP valimistel. Kes iganes Roheliste valija ka ei oleks, ta paistab elavat Tallinnas Kalamajas. Muu hulgas on see ka piirkond, kus läks väga hästi Roheliste kõige olulisemal konkurendil, Sotsiaaldemokraatidel.

Kandideeris kolm rohelist erakonda