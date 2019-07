Kreeka asub makse langetama 

Mitsotakis loodab, et julged reformid majanduses ja avalikus halduses toovad pärast 2020. aastat kaasa tugeva majanduskasvu.

Ta ütles parlamendile, et kuni sinnamaani peetakse kinni eelmise peaministri Alexis Tsiprase ajal antud ja Euroopa laenuandjatega kokku lepitud säästukavast, et eelarve on sel ja järgmisel aastal 3,5-protsendilise ülejäägiga.