PINGED KASVAVAD! Iraan hõivas rahvusvahelistes vetes Briti lipu all sõitnud naftatankeri 

Laeva opereeriv ettevõte Stena Bulk teatas avalduses, et nad pole saanud ühendust Saudi-Araabiasse teel olnud tankeriga. Laevade positsioone jälgivad veebileheküljed näitavad Stena Imperot liikumas Iraani poole, mida kinnitas ka ettevõte.

Firma sõnul on tankeri pardal 23 inimest ning neile lähenesid Persia ja Omaani lahte ühendavas Hormuzi väinas tuvastamata väiksed alused ja helikopter. Ettevõte ütles samuti, et neile pole jõudnud teateid viga saanud meremeestest ning nende tervis ja ohutus on omanikele kõige olulisem.