ÕL ARHIIV | Mets ajab karusid üle ääre

Eestis võib metsloomaga kokku sattuda kõikjal. Näiteks mind on Tartu kesklinnas rünnanud karu. Õnneks pääsesime mõlemad ehmatusega.

Lugu oli muidugi jabur. Kiirustasin – aasta võis olla 2001 või 2002 – novembrikuises lägailmas Vanemuise tänavat pidi üles. Mäe vallutamiseks valisin kontserdimajaesise trepistiku. Üles jõudes märkasin, et täpselt kontserdimaja ukse kohale on pargitud kaubik. Olin end just seina ja masina vahelisse koridori pressinud, kui kaubikust hüppas välja karu.

„Tal on suukorv peas!“ jõudsin ehmatusega mõelda, enne kui vast meeter karust eemal seisma jäin. Karugi võpatas ja tegi minu suunas ähvardushüppe: „Bräuhh!“