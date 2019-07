Manona Paris | Eestlane on teenindusgeenius. Ilma naljata 

Kaks elupildikest, sellest suvest. Sest kui võtta hoiak, et eestlane on vilets teenindaja, siis tegelikult on sel medalil kaks külge, mille võrdselt läikimalöömiseks tuleb mõlemat teada.

Esimene külg

Olin elanud kolm nädalat autos liinil Balkan–Baltikum kahe väikese lapsega ning harjunud vett ja vilet saama. Balkani sõbralikkus oli ammu kadunud, Poola kiirteede tanklate ülburteenindajad olid saanud Lätis veel lisa. Nende teeäärse Circle K leti ääres igavlenud noormees jääb mulle kauaks meelde, kes viskas ülbelt silmi pööritades: „Mis mõttes, mis selles burgeris sees on? See on burger!“ – Ja lasi tagant kutsutud naisel valmistada mulle elu vastikuima burksi, mis maitses nagu kuiv kingatald kahe saepurupätsi vahel.

Olin nii jahmunud, et pisar torkas silma. Meenutasin enda käitumist – kas ma olin tõesti ühel hetkel ise nipsakas olnud – no ei olnud. Lihtsalt tahtsin teada, mis lätikeelses menüüs on ja millest burger koosneb. Abikaasa lohutas – unusta ära, kohe paistab Eesti, ostan sealt sulle midagi head.

Tuli Eesti ja ma olin ikka veel nii heitunud, et seekordsesse autojuhtide kohvikusse Pärnu lähedal läks mees. Tädid maast laeni akende taga pesid juba põrandaid. Pilk kellale näitas, et sulgemiseni on jäänud minut. Oh, pagan! Ent särava näoga Krister naasis kahe kohvi ja suure kotitäie kaneelikringlitega. „Nad ütlesid, et muud kahjuks pole, aga et need on väsinud teelistele parimad.“ Ja olidki!

„Kas sulle ei tundu, et müüt eestlasest kui halvast teenindajast on miski üldrahvalik alaväärsuskompleks?“ küsisin Kristerilt mugimise kõrvale. Abikaasa noogutas. Iga kord Eestisse naastes on mul tunne, et kodus on kõige toredam. Kuus aastat tagasi Moskvast koju kolides oli kodumaine teenindus suisa imeline – issand, neil on ka päriselt beebitoolid, nad ei pahanda mu laste peale, vaid teevad neile vajadusel menüüst erandi ning keegi ei kähva mulle: „Govorite!“

Seda kummalisem on lugeda kaebusi Soome lehtedest, nagu oleks eestlaste külm teenindus põhjus, miks põhjanaabrid meile enam tulla ei taha. Samas näiteks viimane kord Pärnus spaas olles tundsin lausa füüsiliselt kaasa noorele baaridaamile, kes pidi temaga vaid soome keeles suhelnud purjakil Soome härrasmehele üha uusi jooke segama, saateks etteheited, miks ikka neiu tema keelt ei oska. No ma ei tea, kui ma üritanuks Soomes midagi eesti keeles nõuda, siis kas oleks mulle koduses keeles vastu tuldud – sest on ju kah sarnased keeled ja eks eestlasi ole Soomes ka juba piisavalt elamas ja käimas (nagu ka vastupidu, eks ole).