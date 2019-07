SOOMLASED MURES: riigis sünnib varsti koeri rohkem kui lapsi 

Viimati sündis vähem lapsi 1868. aastal, mil Soomes valitses nälg. Siis sündis elavana 43 757 last. Tol ajal sünnitas naine elu jooksul keskmiselt neli last, nüüd on see number 1,5. Võrdluseks: 2008. aastal sündis Soomes veel ligi 60 000 last.