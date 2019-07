Juhtkiri | Arstiabita ei saa 

Et Eestimaal pole veel arstid otsa saanud, saab sellist olukorda põhjendada vaid festivalikorraldajate küünilise sooviga kulude pealt kokku hoida – kahjuks alustati kõige olulisemast ehk inimeste turvalisusest. Korraldajate selgitusedki ei tekita paraku kindlustunnet, et oma veast on aru saadud ja vastavad järeldused edaspidiseks tehtud. Tõsi, keegi ei saanud festivalil (tõsisemalt) viga ja see on puhas õnn. On paljugi, mis võinuks sellel ja sarnastel üritustel valesti minna: mereäärne asukoht võib meelitada purjutajaid ujuma, festivalikülastajate vahel võib tekkida füüsiline konflikt ning alkoholimürgitusteta ei möödu kahetsusväärsel kombel peaaegu ükski suvine vabaõhuüritus.