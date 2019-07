Nädala TOP TOP 5 | Kuidas karistada kiusajat? Elis Kusma, toimetaja , täna, 15:03 Jaga: M

Lapse enesetapuga lõppenud koolivägivalla juhtum on terve kogukonna jätnud raskete küsimuste ette: mida teha kiusajaga (ja kas temagi vajab nüüd kaitset?)? Ja millist vastutust kannab koolidirektor, kes on olukorra tõsidust avalikkuse ees järjepidevalt pisendanud? Et direktorid on ametis tähtajatult ja omavalitsuse otsustajate armust, jätab haridus- ja teadusministeeriumile vähe võimalust sekkumiseks. Isegi koolides, kus kiusaja on direktor ise, kes laseb tema ilmeksimatuses kahtlevad õpetajad lihtsalt lahti.