Seisukoht | Loll saab ka autopesulas peksa 

Nimelt pakkus portaalis kõlava nimega Kuninga Autopesula asukohaga Madara 33 „sõiduauto pigipesu, püsivahatamist ja salongipuhastust“ vaid 18,90 euroga, kui muidu tulnuks sellise teenuse eest välja käia 90 eurot. Tegin tellimuse 17. juunil internetis ära ja printisin välja vautšeri, mis kinnitas must-valgel, et see „hakkab kehtima kohe peale ostmist ja kehtib kuni 31.07.2019“.

Haarasin telefoni, et aeg paberil märgitud numbril broneerida – saaks auto veel enne jaani puhtaks, ent mobiil oli väljas. Nii esimene päev, teine, kolmas. Pea kuu hiljem läksin asja uurima. Nurgataguses poolpimedas garaažis askeldav mees teatas rõõmsalt, et otsitav firma läks pankrotti, kuid tema võib sama raha eest sama töö ära teha, sularaha eest. Ja andis oma numbri. Nüüd ei vasta ka see. Pesula Facebooki lehel on vaid üks kommentaar, milles keegi Valentina teatab, et on petta saanud.