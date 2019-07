Jaanus Järs | Eestluse eksam – rahvalik voor 

Bussis mainis keegi, et piletite eelmüük internetis just peatati. Oru värava piletikassad jagasid Kungla rahva sabale õnnetähti edasi. Helistas õde ja ütles, et on lauluväljaku ühele ülemisele murunõlvale hingemaa saanud. Maamärke jagades toimus perekonna taasühinemine. Me istusime maha sööma ja lastekoorid alustasid. Siin sai laulu jälgida suurelt ekraanilt ning natuke ka üle kaaslaste peade. Lauljate tervitus läks hästi, plaksutasime rõõmsalt.