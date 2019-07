SEE POLE SINU KÖNT! Mees vaidleb Euroopa Komisjoniga, et suitsupakil on pilt tema jalast 

Prantsusmaal elav härra jahmus väga, kui tema poeg ükskord toidupoes käies tundis tubakapakile hoiatuseks pandud õõvastavalt fotolt ära isa jala. Õigemini, mis amputeeritud jalast alles oli. Koleda pildi all seisis manitsev kiri: „Suitsetamine ummistab veresooni.“

See on küll muidu tõsi, kuid pole põhjus, miks mees kunagi oma jalast ilma jäi. Veresoonte lupjumine ega suitsetamine tema vigastust ei põhjustanud. Oma jalast jäi mees ilma 1997. aastal Albaanias toimunud tulistamise tagajärjel, kirjutab France Bleu.

Mees ja tema lähedased väidavad, et armide ja haavade järgi on könt täiesti ilmselgelt äratuntav. Mõistagi räägib mees, et tema kellelegi pildi kasutuseks luba pole andnud. Ta pakub, et pildi võttis üles arst ühel 2018. aasta külastusel, kui ta käis uurimas, kas tal oleks ehk võimalik proteesi saada. Euroopa Komisjon, kes vastutab hoiatuspiltide levitamise eest aga vastab, et mees eksib.

Ka perekonda esindav advokaat väidab veendunult, et kindlasti on tegemist just albaanlase fotoga. „Need armid on nii spetsiifilised. Selgelt võib näha ka põletusjälgi teisel jalal. Ühelgi eksperdil selle pildi tuvastamisega küll raskusi ei tohiks olla,“ räägib jurist. Ta kirjutas haiglale, mida mees toona külastas ning ootab nende selgitust.