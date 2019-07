Metallica kontserdikülastaja: platsilt lahkudes hakkas purgimeres silma ka kasutatud preservatiiv 

"Üks kamp pressis näiteks koos märjukest täis Konsumi ostukäruga sihtpunkti suunas. Pidu oli vihane, lendas tuld ja tossu, juukseid ja näppe. Mida pimedamaks läks, seda rohkem rahvas kaasa elama hakkas. Korraks tundus, et selja taga on puhkenud massikaklus, aga tähelepanelikumal vaatlusel selgus, et hoopis punt karvasemat rahvast vihtus tantsida. Tantsijad ise aga olid nii kinni tõmmanud, et kukkusid tantsuhoos aeg-ajalt rahvasse.