Vabariigi rikkalik juubeliaasta andis filmitegijatele suure rahavoo 

2017. aastal moodustasid tele- ja filmitegijate esikolmiku Raivo Suviste, Teet Margna ja Allfilm. Kui Suviste ja Margna kahandasid märgatavalt oma käivet, siis sootuks kõrgustesse süstis osaühing Allfilm, mille eesotsas on Ivo Felt, Pille Rünk ja Rein Kotov. Kui 2017. aastal oli osaühingu käive 840 349 eurot, siis eelmisel aastal ületas see kahe miljoni piiri – 2 027 461 eurot. Seejuures tuleb ära märkida, et Eesti filmindusele oli aasta 2018 väga edukas, sest riigi rahakott oli juubeliaasta EV100 tõttu avaram. Allfilm tootis kaks suurt filmi: „Võta või jäta“ (eelarve 894 000 eurot, millest toetus 720 000 eurot) ja „Tõde ja õigus“ (eelarve 2,43 miljonit eurot, millest toetus 2,187 miljonit eurot).