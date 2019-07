Sillamäe kihiseb: endalt elu võtnud Saša väidetava kiusaja perekonda ähvardatakse 

Mitmed inimesed, kes on rääkinud nii Õhtulehe kui ka teiste väljaannetega, kirjeldavad Sillamäe Vanalinna koolis toimuvat kui süsteemset kiusamist. Kusjuures tegu pole ainult lastevaheliste konfliktidega, vaid nende sõnul liigituvad isegi mõned õpetajad kiusajate sekka. Samas räägivad kõik nagu ühest suust, et Sillamäe teistes koolides on kord majas.