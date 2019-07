„OOTUSPÄRANE OTSUS“: Estonia ohvrite omaksed said Prantsusmaa kohtus lüüa

AP vahendas reedest kohtuotsust, millega üle 1000 Estonia hukuga kokku puutunud inimest jäid ilma soovitud 40,8 miljoni euro suurusest hüvitisest. Kohus põhjendas Bureau Veritast ja Meyer Werfti õigeks mõistnud ostust sellega, et hagejad ei suutnud tõestada nagu oleksid firmad teinud midagi tõsiselt või tahtlikult valesti.

Hellermad ei üllatanud, et 23 aastat vindunud kohtuasi tänavu lõpplahenduse sai. Möödub ju sügisel Estonia hukust 25 aastat ja igasuguse ümmarguse juubeli lähenedes tõusevad Estoniaga seotud teemad jälle päevakorda. Et kohus tegi otsuse firmade kasuks, oli samuti tegelikult juba oodata.

„Pigem oli see ootuspärane vaadates kogu protsessi menetlemist ja ka advokaatide taset,“ nentis Hellerma, kes kaotas Estonial abikaasa Esteri. Mehe sõnul on rohkem kui tuhandet inimest koondava kahjunõude eestvedajad olnud rootslased (eestlasi ühines hagiga alla 200, Hellerma nende hulka ei kuulunud) ja neil ei õnnestunud alati saada end esindama just kõige kvaliteetsemaid advokaate.