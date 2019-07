Estonia huku kohtuasi jõuab pärast 23 aastat kannatamist otsuseni 

Kes on süüdi? Kannatanud ja ohvrite lähedased on ammu olnud seisukohal, et suur osa süüst lasub Veritase kvalifitseerimisbürool, kes tunnistas laeva merekõlbulikuks – vaatamata sellele, et uurimiskomisjon tuvastas vigu nii visiiri konstruktsioonis kui ka rambi ehituses. Lisaks peaks vastutama ka Saksamaa firma, kes toona Viking Sally nime kandnud laeva 1980. aastal ehitas. Kompensatsioonina küsitakse 40,8 miljonit eurot. Kohtuasi on Prantsusmaal Pariisi äärelinnas Nanterre’is, kus paikneb Veritase kontor, podisenud juba mitukümmend aastat. Veritas ja Meyer Werft pole oma hinnangul millegi vastu eksinud ning laevahukus nähti süüd tormisel merel ja hooletult kiirustanud meeskonnal. Seetõttu on 1997. aastal alustatud hagile igati kaikaid kodarasse loobitud. Tänavu aprillis peeti lõpuks kaks kohtuistungit ja reedel on oodata otsust.