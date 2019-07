Kaitsevägi hoiatab Ämari lennubaasile tormi jooksmise eest: vajadusel on valvuritel õigus relva kasutada

Nimelt levib Facebookis üritus "Võtame Ämari õhuseirejaama üle, et sealt päästa tulnukad", mille kirjeldus on sisuliselt sõna-sõnaline tõlge Area 51 üritusest: "Kui me kõik korraga tormi jookseme ei suuda nad meid peatada, tõestame tulnukate eksistentsi ja päästame nad Ämarist."

Siinkohal oleks paslik meelde tuletada, et sarnaselt USA versioonile on tegu internetinaljaga ning kindlasti ei tasu Ämari lennubaasile tormi joosta. Eesti ürituse loojaks on Facebooki lehekülg nimega Kooli meemid.

Õhtuleht pöördus kommentaariks ka Kaitseväe poole, kes kinnitas, et Ämari lennubaasis ja teistel kaitseväe territooriumitel on kõrvalistel isikutel viibimine keelatud ning julgeolek on tagatud igal ajal vaatamata rohkem või vähem tõsisematele üleskutsetele sotsiaalmeedias.

"Kaitseväe territooriumil julgeolekut tagavatel inimestel on õigus takistada ilma loata sissepääsu nõudvaid isikuid ja nad ka territooriumil kinni pidada. Vajadusel kutsutakse täiendavalt appi ka politsei," sõnas Eesti Õhuväe teavitusspetsialist Sigrid Paula Pukk.