Prokuratuur viis Marti Kuusiku perevägivalla süüdistuse kohtusse

Prokuratuur alustas pärast Kuusiku üürikeseks jäänud ministriametit koos politseiga kriminaalmenetlust, et kontrollida aprilli lõpus Eesti Ekspressis avaldatud süüdistusi, et Marti Kuusik on aastaid oma abikaasa suhtes olnud vägivaldne. Juuni alguses esitas prokuratuur Kuusikule kogutud materjalide pinnalt kahtluse. Kuni selle nädala esmaspäevani oli Kuusikul ja tema kaitsjal aega, et esitada prokuratuurile omapoolseid taotlusi. Prokuratuur plaanib nüüd süüdistuse kohtusse viia. Istungipäeva praegu paigas ei ole.

Tasub aga silmas pidada, et hüvitist ei maksta ministrile muu hulgas siis, kui ta ise vabatahtlikult tagasi astub, mida Kuusik ka tegi. Sellest tulenevalt on tehtud ka otsus, et Kuusik ei saa hüvitist. Hilisemates kommentaarides on Kuusik jällegi väitnud, et ta ei astunud ise tagasi, vaid teda sunniti selleks.

10. juunil kinnitas Tallinna halduskohtu pressiesindaja Õhtulehele, et Kuusiku hüvitise kaebus on kohtuni jõudnud, kuid seda pole menetlusse võetud. Selle nädala alguses ütles halduskohtu pressiesindaja, et kaebuse on Kuusikule tagastanud, kuna paberites ilmnes puudusi. Kolmapäeval võeti kaebus aga menetlusse, kuid istungiaeg pole veel määratud.