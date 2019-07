Eesti uudised FOTOD | Pool Tartut juures: Metallica fännid täidavad ülikoolilinna rõõmsa meluga Asso Ladva , täna, 17:05 Jaga: M

MIDAGI SUURT ON TOIMUMAS: Neljapäeva õhtusele Metallica kontsredile saabunud fännid naudivad täiel rinnal Tartut. Foto: Aldo Luud

Lõunane aeg Tartus Rüütli tänaval on sama palju rahvast tulvil, kui tavaliselt reede või laupäeva õhtul. Kõikide kohvikute lauad-toolid on hõivatud ettekandjate võõrkeelte oskus pannakse tõsiselt proovile. Kogu see armaada liigub õhtuks Raadile Metallica kontserdile.