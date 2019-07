Kalamaja elanikud ärevil: tulekahjude taga on sarisüütaja? 

Viimasel kahel kuul on mitte-eluhoonetes toimunud seitse tulekahju: üks sõidukite teenindushoones, garaažis, sadamahoones, kontorihoones ning kolmes muus tööstushoones. Rohkem on tähelepanu pälvinud kolm põlengud, millest kahe puhul kahtlustatakse süütamist.

11. juuli öösel teatati häirekeskusele tulekahjust Ristiku tänaval, kus põlesid angaari seina ääres rehvid. Tuli levis mööda välisseina veel konstruktsioonidesse. 13. juunil öösel said päästjad teate aga hipodroomile, kus põles prügikast ja kontorihoone välissein. Nende kahe tulekahju oletatav põhjus on päästeameti sõnul süütamine.

Põleng Volta tänaval. Foto: Andra Nõlvak

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Hannes Keldi sõnul käib alles uurimine selgitamaks välja, mis täpselt põhjustas põlengu Volta, Ristiku tänaval ja hipodroomil. „Muidugi on kahetsusväärne, et ühes piirkonnas on olnud viimastel kuudel palju põlenguid,“ ütles Kelt. „Esialgsed viimase aja põlengute kohta kogutud andmed ei näita, et kellegi kuri käsi oleks hakanud süsteemselt Põhja-Tallinnas põlenguid tekitama. Üldiselt on süütamised tulekahju tekkepõhjustena õnneks üsna haruldased. Kui selliseid asju peaks siiski juhtuma, leidub otseseid ja kaudseid tõendeid, mille põhjal süüdlane kindlaks teha.“