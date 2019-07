KUUMIM KUU MAAILMA AJALOOS: Euroopat tabab peagi uus kuumalaine, Põhja-Ameerikas juba lõõskab 

Sarnane kuumalaine on Põhja-Ameerikasse juba kohale jõudnud. „Praegu on kusagil 33 kraadi sooja,“ räägib Detroidi linna lähistel elav ameeriklane. „Jube palav ja niiske. Eile oli veel hullem: sama kuum, aga veel niiskem õhk, välja minnes oli tunne nagu kõnniksid läbi supi. Õnneks on kodus ja kontoris konditsioneerid, mis täisvõimsusel töötavad.“ Niiske, läppunud õhk jääb seda kanti vaevama lähipäevilgi, ilmateate kohaselt sajab seal nädalavahetusel vihma ning kuumus püsib 30 kraadi kandis. USA pealinnas Washingtonis läheneb temperatuurinäit laupäeval 40 soojakraadile.

Euroopa järgmise nädala kuumalaine on ulatuslikum kui eelmine, mõjutades enam-vähem kogu maailmajagu Hispaaniast Norrani. Météo France, Prantsuse riiklik ilmateenistus lisab, et veel on raske ennustada, kui võimsaks palavus kujuneb ning kas tegemist on mitmepäevase või siiski lühema kuumaepisoodiga.